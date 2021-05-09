وزير الصحة يطلع على سير العمل في عدد من المرافق الصحية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، على سير العمل والخدمات الطبية المقدمة في عدد من المرافق الصحية بمديريات تريم وشبام والقطن بوادي حضرموت.



وتعرف وزير الصحة خلال لقائه المسوؤلين على تلك المرافق، على الخدمات المقدمة والصعوبات التي تواجهها، وكذا المرافق الصحية الجديدة وقيد التنفيذ الممولة من السلطة المحلية.

وتفقد الوزير بحيبح ، سير العمل في مستشفى شبام العام، ومستشفي تريم العام ،والمستشفى الميداني لعلاج حالات كورونا، ومشروع الطوارئ التوليدية الجاري العمل به حالياً ،ومستشفى القطن العام، ومستشفى الحياة المخصص لاستقبال حالات كورونا، والعمل في مشروع مستشفى القطن الذي يتم تنفيذه بمبلغ يصل إلى مليون و٨١٥ الف دولار بتمويل محلي، وكذا حجم الأضرار في مستوصف عيديد جراء هطول الأمطار.

واشاد وزير الصحة، بجهود الكوادر الطبية والصحية والعاملين في تلك المرافق..مؤكداً دعم الوزارة للقطاع الصحي وتنفيذ توجهات رئيس الوزراء القاضية باعتماد موازنات تشغيلية لعدد منها.