شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تعلن موعد عودتها إلى عدن.. وتكشف عن أسباب بقائها في الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبدالله العليمي أن "الحكومة ستعود إلى عدن عقب عيد الفطر، وبعد إنهاء جولتها التفقدية في المحافظات اليمنية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والذي نظمه برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات.

وقال إن الحكومة وافقت على تنفيذ الشق السياسي على العسكري من اتفاق الرياض، خشية تدهور الخدمات في عدن.

وأضاف العليمي إن الحكومة تعرضت للهجوم من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك فيها لأسباب غير معروفة، مشيرًا إلى أن الرئاسة تعمل مع الرياض لتجاوز الوضع الحالي.

وعن أسباب بقاء الحكومة في الرياض، قال العليمي، إن السعودية وجهت دعوة للحكومة والمجلس الانتقالي للحوار في الرياض لمناقشة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، مضيفًا "نحن ننتظر عودة الانتقالي للرياض".

وقال مدير مكتب الرئاسة إن اتفاق الرياض لم يفشل، بل بحاجة إلى تدعيم وتنفيذ ما تبقى من بنوده خصوصا فيما يتعلق بالشق العسكري.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الفائت، دشن رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، جدول زيارات إلى المحافظات المحررة، بدأها من المكلا عاصمة حضرموت.

وكان رئيس الحكومة وعدد من الوزراء قد غادروا عدن في مارس الماضي، عقب اقتحام مقر الحكومة في القصر الرئاسي من قبل العشرات من المواطنين.