شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تعلن تدمير هدفا متحركا للحوثيين في شارع صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت القوات المشتركة التي تتمركز في جبهة الساحل الغربي، والتابعة للحكومة الشرعية، تدمير هدفا متحركا لمليشيا الحوثي الإرهابية، في شارع صنعاء، وسط مدينة الحديدة (غربي اليمن).
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن القوات الحكومية تمكنت فجر اليوم الأحد، من إخماد تحركات للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، داخل مدينة الحديدة.
وأكد الإعلام العسكري، تدمير القوات المشتركة هدف متحرك للحوثيين في محيط جولة سيتي ماكس شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة.
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