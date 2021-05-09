شكرا لبحثكم عن خبر توكل كرمان تدعم جبهات القتال في مأرب...وناشطون يعلقون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت مساء امس الجمعة أربع سيارات إسعاف إلى مدينة مأرب مقدمة من الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان.

و قال الشاعر عامر السعيدي في منشور عبر صفحته بفيس بوك : "وصلت هدية توكل كرمان إلى مأرب أربع سيارات إسعاف بازرعة موديل 2021، بقيمة 250 ألف دولار، استلمتُها مجهزة بكل تجهيزات الإسعافات، وبأحدث المواصفات، وتعتبر كل سيارة عبارة عن غرفة عناية مركزية فائقة".

وقال السعيدي : "كواحد من سكان مأرب، أشعر بالامتنان الكثير لتوكل على هذه الخدمة الجليلة التي قدمتها لمأرب، وأشعر بالإعتزاز أكثر لأن هذه المبادرة جاءت من أخت عزيزة وصديقة غالية ورفيقة نبيلة، خصوصا أنها جاءت في لحظة فارقة تصنع فيها مأرب تاريخ ومستقبل اليمن، وتحتاج إلى خدمات أكثر من قوافل التمور والبسكويت وتغريدات مواقع التواصل الإجتماعي التي أقرفنا بها المقتدرون على سواها".

وفي نفس السياق هاجم ناشطون كرمان متهمينها بالتسبب بضياع الوطن والتصدق عليه بعد ان لاقت وطنا بديلا في تركيا .