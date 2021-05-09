شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم: قيادي حوثي كبير في العناية المركزة بعد إصابته بكورونا وحالته سيئة للغاية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية وإعلامية إن نائب رئيس مجلس نواب الحوثيين الارهابيه عبدالسلام هشول زابية دخل العناية المركزة . و أوضحت المصادر زابية دخل العناية المركزة عقب إصابته بكورونا وأكدت المصادر أن حالته سيئة وسط تردي وضعه الصحي . يأتي هذا بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي وفاة اللواء يحيى محمد الشامي بفيروس كورونا وقبله نجله زكريا الشامي وزير النقل بحكومة الحوثيين ووالدته .

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