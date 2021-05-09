عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نزيف وانهيار حوثي.. هزائم متتالية في مأرب والجوف

الأحد 9 مايو 2021

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت، مقتل 45 حوثيا وتدمير 13 دورية وآلية وذلك بمعارك طاحنة في مأرب والجوف، شرقي البلاد.



ويخوض الجيش الوطني، بدعما بريا من رجال القبائل وضربات جوية مكثفة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مواجهات شرسة في جبهات محافظتي مأرب والجوف.

وبحسب الجيش، في بيان، فإن قواته نصبت كمين محكم لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في جبهة الجدافر جنوبي شرق محافظة الجوف، نجحت خلاله في تكبيد المليشيات خسائر فادحة.

وذكر البيان أن من بين الخسائر تدمير 4 دوريات وآليات حوثية، بالإضافة إلى سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

والجمعة، حرر الجيش الوطني في هذا المحور القتالي تلال جبلية مهمة شرق بئر المرازيق في الجوف أهمها تلة "دباش" و"أبوشد" عقب هجوم على مواقع مليشيا الحوثي ألحق بها خسائر كبيرة.

في الصدد، قال الجيش إن 45 عنصرا لمليشيات الحوثي قتلوا في معارك طاحنة في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب.

وتركزت هذه المعارك على نحو غير مسبوق في جبهة المشجح بمديرية صرواح.

وطبقا للبيان، فإن بين القتلي قيادات حوثية عوضا عن إصابة آخرين بجروح بليغة.

ولفت إلى تدخل مقاتلات تحالف دعم الشرعية في استهداف تعزيزات المليشيا القادمة إلى المشجح في مسعى لتعزيز عناصرها المهاجمة.

ووفقا للبيان، فقد دمرت ضربات التحالف وآخرى للجيش والقبائل نحو 9 دوريات وآليات بجانب الخسائر البشرية والتي قدرها بمقتل 45 قتيلا.

وطالت غارات التحالف العربي، بقيادة السعودية، أيضا دوريات كانت تقل تعزيزات في طريقها إلى المليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بمحافظة الجوف المجاورة ما كبدها الكثير من الخسائر أخرى، حسب ذات المصدر.