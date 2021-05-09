عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

الأحد 9 مايو 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.



وكان التحالف قد أعلن السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية.

وأشار التحالف، في بيان الأحد، إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.