شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا بنيران أبطال الجيش وطيران التحالف بجبهة المشجح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مصدر عسكري " إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة كسروا هجوماً للمليشيا الحوثية وأجبروها على الفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، فيما أعطبت مدفعية الجيش عربة ( بي ام بي) وأربع آليات أخرى ومصرع جميع طاقمها".



واضاف المصدر للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن طيران التحالف دمّر أربعة أطقم تحمل تعزيزات في طريقها إلى جبهة المشجح ومصرع كل من على متنها، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مارب وألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة".