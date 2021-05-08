شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة الشيخ ابوبكر بن محسن النسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ علي ابوبكر بن محسن النسي واخوانه النسيين وبني هلال عامة وذلك في وفاة والده الشيخ ابوبكر بن محسن بن ناصر بن شيخ النسي.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء واسهاماته الفاعلة في اصلاح ذات البين..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.