شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية كبّد المليشيا خسائر كبيرة في جبهة الجدافر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كبدت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة في جبهة الجدافر جنوبي شرق محافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن قوات الجيش الوطني نصبت كميناً محكماً لمجاميع من عناصر مليشيا الحوثي، أسفر عنه سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير عربتين مدرعتين واثنين أطقم ومصرع جميع من على متنها".

وإلى ذلك، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى المليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة شرق حزم الجوف، وسقوط الكثير من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.