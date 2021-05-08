شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنش: المجلس الانتقالي الجنوبي يرسم سياساته الداخلية والخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش، في اعتقادي أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدرك تماماً بأن مجلس الأمن يتصرف بشأن الحالة - الأزمة - في اليمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وانطلق ذلك التصرف الأممي من أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،,



وأضاف بنش على موقع التواصل الاجتماعي : ويشعر المجلس الانتقالي الجنوبي بأن تدخل التحالف العربي المنطلق من القرارات الدولية يأتي لوقف تمدد ايران وسعيها في السيطرة على اليمن من خلال ذراعها الجماعة الحوثية في المنطقة، و المحاولات التركية لبسط نفوذها عن طريق جماعات الإسلام السياسي.

وقال وبرأيي إن المجلس الانتقالي الجنوبي يرسم سياساته الداخلية والخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب منطلقاً من هذا الفهم و الاستيعاب للمسألة.