معين عبدالملك تنعي مستشار الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء حسن صالح صبحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، حسن صالح صبحي مستشار الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء والذي وافته المنية،اليوم السبت، بعد حياة حافلة بالعطاء .



وأشار بيان النعي الذي تلقت وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن الفقيد كان من خيرة القيادات وله بصمات واضحة منذ إعادة فتح وتأسيس الأمانة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن ومشهود له بالتفاني في أداء واجبه ويحضى باحترام وحب قيادته وكافة زملاءه .

وتقدم بيان النعي بأحر التعازي لأولاد الفقيد ولأسرته وكافة أقربائه وكل منتسبي رئاسة الوزراء .. راجياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .