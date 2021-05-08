شكرا لبحثكم عن خبر هيئة رئاسة المجلس تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

العاصمة عدن | خاص

السبت 8 مايو 2021

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ظهر اليوم السبت 8 مايو 2021م، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية في مقر المجلس بالعاصمة الجنوبية عدن.

وفي بداية الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في حكومة المناصفة، والقادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين، وفي مقدمتهم قائد المنطقة العسكرية الرابعة، ومستشار الرئيس الزُبيدي للشؤون العسكرية والأمنية، ومدير أمن العاصمة عدن، ومدير أمن محافظة لحج، ثمنت هيئة الرئاسة الصمود البطولي لابطال القوات المسلحة الجنوبية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي، وكذا في التصدي للعابثين بأمن واستقرار الجنوب من ميليشيا الإخوان وحلفائها في التنظيمات الإرهابية، ومثيري الفتن والفرقة ومعطلي مصالح المواطنين.

كمااستمعت هيئة رئاسة المجلس إلى أيضاحات من محافظ العاصمة عدن، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الأستاذ أحمد حامد لملس، حول وصول باخرة المنحة السعودية الاولى للمشتقات النفطية إلى ميناء الزيت، معبرةً عن شكرها لجهود المملكة العربية السعودية الدائمة.

وثمنت هيئة رئاسة المجلس، الجهود التي يبذلها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي في معالجة الاختناقات القائمة في مجال المشتقات النفطية.

كما دعت رئيس حكومة المناصفة بسرعة العودة إلى العاصمة عدن، لتلبية مطالب المواطنين، والإيفاء بوعود الحكومة، وإيقاف عملية الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات والعملة الوطنية التي يتحمل نتائجها الكارثية المواطن البسيط دون غيره.

وأكدت هيئة الرئاسة على الأهمية التي تكتسبها عملية تقييم أداء حكومة المناصفة منذ وصولها إلى العاصمة عدن وحتى الآن، والضغط بإتجاه توضيح أسباب تعثر الحكومة في الإيفاء بإلتزاماتها المعلنة، عملًا بنهج الشفافية والمصارحة التي تجسد حقيقة ما يجري وانعكاسات ذلك على إتفاق الرياض.

في سياق منفصل، شددت هيئة الرئاسة على أهمية التفاعل مع الاهتمامات الإقليمية والدولية الملحوظة بشأن تطور الأزمة في اليمن والدور الذي تقوم به مختلف الأطراف في إيقاف الحرب، ومعالجة الوضع الإنساني، وإعادة النظر في بعض المرجعيات وخاصة القرار (2216) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والتحضيرات الجارية بهذا الخصوص، تمهيدًا لإجراء التعديلات المناسبة للقرار خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القادمة.

وأكدت الهيئة على ضرورة تكثيف المجلس الانتقالي الجنوبي دوره السياسي الخارجي لمعالجة هذا الوضع وتوظيفه لمصلحة الجنوب وقضيته العادلة والشرعية.

وفي ختام الاجتماع، قيمت هيئة الرئاسة النتائج المحققة على صعيد البرنامج الرمضاني والأمسيات الرمضانية التي نُفذت من قبل الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيدةً بمستوى النجاحات التي تحققت في احتفالات الذكرى الرابعة لإعلان عدن التاريخي، وتأسيس المجلس الإنتقالي الجنوبي الجنوبي، معبرةً عن إرتياحها الكبير لمضمون الكلمة التي ألقاها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي في هذه المناسبة التاريخية، والتي كان لها الأثر الإيجابي في نفوس أبناء الجنوب، وحظيت بتأييد الأوساط الإقليمية والدولية والمحلية على نطاق واسع.