شكرا لبحثكم عن خبر هل بتوفير الوقود الخاص بتشغيل محطات الكهرباء في عدن ستنتهي الانطفاءات في عدن ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بالتأكيد لا .. ماتعانيه منظومة الكهرباء في مدينة عدن في الدرجة الأساسية هي عدم وجود توليد كافي لمجابهة الاحمال الكبيرة التي تزداد في كل سنة عن سابقتها وبشكل كبير والذي يقابله في ذات الوقت عدم توفير قطع غيار للمحطات المتواجدة او إنشاء محطات جديدة .

- لكن وبشكل لايحتمل الجدل أن وقود المنحة السعوديه سيسهم وبشكل كبير في استقرار الامور على وضعها الحالي وقد يحصل تحسن بسيط في وضع الكهرباء نتيجة تقنين تموين الوقود للمحطات في السابق ، اما في حاله ماتم توفير قطع غيار للمحطات المتواجدة سيختلف الامر وسنرى تحسن واضح في المنظومة الكهربائيه ..

- لازالت القلوب معلقة بمحطة الرئيس ( بترومسيله ) لان لا حلول متواجدة غيرها حاليا لكن للاسف لازال الغموض يكتنفها الى الان ، مانعلمه ان المحطه جاهزة وان أعمال ربط الكيبل الخاص بها بمحطة الحسوة التحويلية قد انجز منها الكثير ولم يتبقى الا القليل والشي الجميل ان دخول (110)ميجا وفي ظل التدهور الحاصل ستعمل على انتشال وضعنا الحالي للاحسن وبدون شك ، لكن متى ستدخل بالخدمه ..! اعتقد ان الجواب لايمتلكه احد الى الان .

من صفحة المهندس محمد زيد