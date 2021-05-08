شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن: الحوثيون أضاعوا "فرصة كبرى" " لإبداء التزام بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، إن ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن أضاعت "فرصة كبرى" لإبداء التزام بالسلام برفضها الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث في مسقط.



وذكرت الوزارة في بيان كذلك أن المسلحين يساهمون في تدهور الوضع الإنساني في اليمن بمواصلة الهجوم على مأرب "الأمر الذي يفاقم الأوضاع المتردية لليمنيين النازحين المستضعفين بالفعل".