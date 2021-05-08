الشرجبي يبجث مع ( يونوبس) المشاريع المستهدفة في مجال المياه والصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياة والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للمشاريع ( يونوبس ) الدكتور خلدون صالح، الترتيبات النهائية لقائمة المشاريع المستهدفة في عدد من المحافظات في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي.



كما بحث الشرجبي مع مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للمشاريع ( يونوبس )، البناء المؤسسي للمؤسسات المحلية للمياة والصرف الصحي ومقدمي الخدمات في عدد من المدن الثانوية بما في ذلك التدخلات الهادفة لتقليل الفاقد وتحسين إنتاجية المياه وتوسيع الخدمات واعادة هيكلة التعرفة وتحسين كفاءة التحصيل والتدريب والتأهيل .

وتطرق اللقاء، الى أهمية دعم جهود الحكومة في الانتقال من المشروعات ذات الطابع الطارئ إلى مشروعات إعادة التأهيل وتحسين الخدمات وتطويرها، ومعايير الاختيار والاحتياجات الأساسية المرفوعة من المؤسسات والتركيز على المشاريع الموجهة لتحسين إنتاجية المياة وتعزيز مصادر الطاقة والتوسع في برامج الطاقة الشمسية لحقول المياه وتأهيل منظومة المجاري في عدد من الرئيسية وكذلك مشاريع تصريف مياه الأمطار خصوصا في المدن التي تواجه مشاكل في هذا الجانب.

وتم الاتفاق على معايير اختيار المشروعات المقرر تنفيذها بتمويل من البنك الدولي بمبلغ 42 مليون دولار أمريكي.