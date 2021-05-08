مقتل وإصابة 9 مدنين غالبيتهم أطفال بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال، السبت، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن عبوة ناسفة انفجرت في طريق الجاح بالدريهمي جنوبي الحديدة، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 أخرين بينهم أطفال ونساء، جميعهم من أسرة واحدة، حسب مركز إعلام قوات العمالقة.



وأوضحت مصادر طبية أن (مريم محمد أحمد، وغدير داوودمحمد، ومحمد داوود، وسلوى سلطان هبه)، قتلوا في الحادثة، فيما أصيب (غيث قاسم حسن، وخديجة قاسم هبه، ونعمة قاسم هبه، ورضوان قاسم هبه، ورب الأسرة قاسم هبه حسن).



وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد ساعات من إصابة طفلين شرق مدينة الخوخة جراء انفجار جسم من مخلفات الحوثيين.



وعلى مدى سنوات الحرب، قتل وأصيب المئات من أبناء محافظة الحديدة، جراء الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مساحات واسعة بالمحافظة.

