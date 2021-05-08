شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن حالة كورونا جديدة في عدن و 19 في باقي المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا في اليمن، أمس الجمعة، إنها سجلت 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وأضافت اللجنة في تغريدة نشرتها على "تويتر"، إن الإصابات الجديدة توزعت على خمس محافظات بواقع عشر في تعز وأربع في لحج، وثلاث بحضرموت وحالتين بشبوة وحالة في عدن.

وأشارت إلى أنها سجلت أيضًا أربع حالات وفاة في حضرموت، وسبع حالات تعافي في حضرموت.

ولفتت إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى (6446) منها (1269) حالات وفاة و(2978) حالة تعافٍ.

ولا تشمل الاحصائيات مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي تتكتم عن الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.