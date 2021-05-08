أنباء عن تحرير مواقع جديدة في الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة في جبهة العلم بمحافظة الجوف. وأوضح مصدر عسكري ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت خلالها الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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