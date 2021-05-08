شكرا لبحثكم عن خبر صحن الجن يتعرض لهجوم حوثي مدوي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، بسماع دوي انفجارات عنيفة" قبل قليل" في معسكر صحن الجن، غربي محافظة مارب، شرقي البلاد. واضاف المصدر ان الإنفجار الذي سمع دويه ناتج عن سقوط صاروخ باليستي اطلقته مليشيا الحوثي على المدينة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوات الجيش، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة غرب المدينة. واستهدفت مدفعية الجيش، تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في محازيم ماس، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا.

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