شكرا لبحثكم عن خبر مصدر: تموين القلوعة بالماء سيتوقف في المغرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حددت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في عدن موعد استمرار المياه في القلوعة .
و حسب توجيهات مدير عام مؤسسة المياه بالعاصمة عدن ان المياه بتستمر لمغرب هذا اليوم .
واضاف ان المهندس رامي الحميقاني مدير التوزيعات بالمؤسسة اوضح بأن منطقة القلوعة مديرية التواهي ، سيستمر الماء حتى بعد مغرب يومنا هذا.
ويأتي هذا بعد معاناة الاهالي من انقطاع المياه عن احياء القلوعة.
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