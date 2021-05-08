شكرا لبحثكم عن خبر مصدر: تموين القلوعة بالماء سيتوقف في المغرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حددت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في عدن موعد استمرار المياه في القلوعة .

و حسب توجيهات مدير عام مؤسسة المياه بالعاصمة عدن ان المياه بتستمر لمغرب هذا اليوم .

واضاف ان المهندس رامي الحميقاني مدير التوزيعات بالمؤسسة اوضح بأن منطقة القلوعة مديرية التواهي ، سيستمر الماء حتى بعد مغرب يومنا هذا.

ويأتي هذا بعد معاناة الاهالي من انقطاع المياه عن احياء القلوعة.