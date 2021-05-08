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وزير الكهرباء والطاقة يتوجه إلى عدن لتدشين وصول منحة الوقود...........

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الكهرباء والطاقة يتوجه إلى عدن لتدشين وصول منحة الوقود........... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - .وصل مساء يوم الجمعة، إلى العاصمة عدن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور محمد كلشات، لترتيب اجراءات تدشين وصول الدفعة الاولى من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الاشقاء بالمملكة العربية .

ومن المتوقع أن تساهم المنحة السعودية، في تحسين واستقرار خدمة التيار الكهربائي في المناطق المحررة بشكل تدريجي وملحوظ، من خلال تقليل ساعات الانقطاعات المتكررة

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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