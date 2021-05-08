شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الكهرباء والطاقة يتوجه إلى عدن لتدشين وصول منحة الوقود........... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - .وصل مساء يوم الجمعة، إلى العاصمة عدن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور محمد كلشات، لترتيب اجراءات تدشين وصول الدفعة الاولى من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الاشقاء بالمملكة العربية السعودية.



ومن المتوقع أن تساهم المنحة السعودية، في تحسين واستقرار خدمة التيار الكهربائي في المناطق المحررة بشكل تدريجي وملحوظ، من خلال تقليل ساعات الانقطاعات المتكررة.