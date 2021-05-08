الجيش الوطني: مقتل واصابة عشرات الحوثيين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي: "إن مدفعية الجيش شنت قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران في محازيم ماس، شمال غرب مأرب".

وأشار البيان إلى أن القصف أسفر عن "خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الانقلابية".

وأضاف البيان، أن معارك عنيفة اندلعت بين كلا الجانبين في جبهات القتال غرب وجنوب مأرب، "وسط قصف لمقاتلات التحالف على مواقع الميليشيا، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".

وأعلن الجيش الحكومي، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة غرب مأرب.

وفي محافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، شمال البلاد، أفاد الجيش، بأن قواته تمكنت من تحرير مواقع في جبهة العلم"وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية".

ولم يصدر عن الميليشيات الحوثية، أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

ومنذ مطلع العام الجاري، صعد الحوثيون عملياتهم العسكرية في محافظة مأرب، محاولين السيطرة على هذه المحافظة الاستراتيجة الغنية بالنفط، والخاضعة لسيطرة الجيش الحكومي.