لجنة الطوارئ بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع تسلم مساعدات إسعافية للوحدة الصحية بعيديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

الخليج 365 - تريم

سلمت لجنة الطوارئ بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية تريم، الجمعة، مساعدات إسعافية للوحدة الصحية بعيديد عبارة عن مجموعة من الأجهزة والأدوات والمعدات التي يطلبها تسيير العمل في الوحدة الصحية كدفعة أولية ضمن التدخلات السريعة التي تهدف إلى دعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمنطقة.



ويأتي تسليم هذه الدفعة التي تتضمن أجهزة ومعدات ضرورية لقسم الطوارئ كالشفط والأكسجين وقياس الضغط والحرارة وبعض من أدوات الجراحة والإسعافات الأولية بدعم مباشر من رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش وتنفيذًا لتوجيهات القائم باعمال الامين العام القاضي أكرم العامري وتحت إشراف رئيس مكتب المؤتمر بالمديرية المهندس ماجد يادين. .

وأفاد رئيس اللجنة الصحية بمكتب المؤتمر الدكتور صالح خالد التميمي أثناء تسليم المعونات الطبية بحضور عضوي الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع المهندس صالح بازقامه والدكتور احمد باجبير ورئيس ونائب لجنة الطوارئ بمكتب المؤتمر الاستاذ عادل محمد باعشن والاستاذ عادل فاروق التميمي ومدير الوحده الصحية الدكتور رمزي قاسم باعديل ومندوب مكتب الصحه بمديرية تريم الاستاذ خالد صالح بامومن بأن هذه المساعدات تعد دفعة أولية مقدمة من مؤتمر حضرموت الجامع وأتت استجابة لنداء أطلقته الوحدة الصحية بعيديد إذ أنها سوف تسهم في رفد وتعزيز عمل الوحدة الصحية واستمرارية خدماتها للمرضى من المتضررين لنظرا لموقعها في مركز المنطقة المنكوبة وخروج مستوصف عيديد الخيري عن الخدمة مؤكدًا بأن مؤتمر حضرموت الجامع سيواصل دعمه للوحدة الصحية وتشغيلها بصورة مستمرة.