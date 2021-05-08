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انتقالي مديرية العبر يواصل مبادرة إفطار صائم

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اليمن العربي - العبر 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

الخليج 365 - العبر

تواصل لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية العبر توزيع مبادرة إفطار صائم .

 

حيث استهدفت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية مساء الجمعة بتوزيع إفطار صائم المستحقين والمحتاجين في عدد من مناطق العبر ، ضمن برنامجها الزمني للتوزيع على جميع المناطق في المديرية خلال أيام الشهر الكريم .

 

هذا وقد تمت عملية التوزيع بإشراف نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية العبر خالد عوض بن سعدون الصيعري ، وبحضور مدراء الإدارات التنظيمي والجماهيرية عيظه مدرك الصيعري ، ربيع مبروك الصيعري .

 

تأتي هذه المبادرة برعاية كريمة من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي .

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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