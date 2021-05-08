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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي مديرية العبر يواصل مبادرة إفطار صائم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021
الخليج 365 - العبر
تواصل لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية العبر توزيع مبادرة إفطار صائم .
حيث استهدفت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية مساء الجمعة بتوزيع إفطار صائم المستحقين والمحتاجين في عدد من مناطق العبر ، ضمن برنامجها الزمني للتوزيع على جميع المناطق في المديرية خلال أيام الشهر الكريم .
هذا وقد تمت عملية التوزيع بإشراف نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية العبر خالد عوض بن سعدون الصيعري ، وبحضور مدراء الإدارات التنظيمي والجماهيرية عيظه مدرك الصيعري ، ربيع مبروك الصيعري .
تأتي هذه المبادرة برعاية كريمة من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي .