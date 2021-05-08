"التوجيه المعنوي" بالمنطقة العسكرية الثانية يقيم مأدبة إفطار لمنتسبيها في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

نفذت شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، مساء الجمعة، في المكلا؛ مأدبة إفطار صائم لمنتسبيها، بحضور رئيس الشعبة العميد ركن صالح عمر المعاري.



وبعد المأدبة؛ ألقى رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد ركن صالح المعاري، كلمه رحب فيها بالحاضرين من منتسبي الشعبة، شاكراً إياهم على الجهود التي بذلوها خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الارهابي، الـ24 من إبريل.

كذلك شدد المعاري على رفع مستوى الأداء بشعبة التوجيه المعنوي خلال عام رفع المستوى القتالي والنقلة للتوجيه المعنوي، كون الشعبة تقع على عاتقها عدة مسؤوليات رئيسية منها رفع المعنويات والروح القتالية لدى منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، إضافة لرفع مستواهم التثقيفي والمعرفي، كذلك بناء الفكر العسكري لدى الضباط والصف والجنود، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن في حضرموت.

كما وجه العميد ركن "المعاري" بضرورة استخدام الأساليب الحديثة ضمن عمل الشعبة، والاستفادة القصوى من وسائل التكنولوجيا الحديثة، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية ودور المؤسسة العسكرية والأمنية، والدور التكاملي بين المواطن والجندي.

بدورهم قدم بعض منتسبي الشعبة من ضباط وصف وجنود بعض المداخلات التي من شأنها تطوير العمل بالشعبة من واقع ممارستهم وملاحظتهم.

وقدم آخرون فقرات ترفيهيه للمشاركين في المأدبة، التي احتضنتها ساحة النصب التذكاري لشهداء النخبة الحضرمية بمنطقة فوة.