شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على خلفية ثأر قبلي.. مقتل شخصين في سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

قالت مصادر محلية ان مجهولين اطلقو النار على شخصين بمدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت مساء الجمعة.



وبحسب المصادر فان ناجي ناصر المرقشي، وابنه سليمان، قتلا مساء الجمعة برصاص مسلحين في مدينة سيئون فيما تعتقد الواقعة ان يكون الواقعة تعد قضية ثأر قبلي.

الجدير ذكره ان احد القتيلين يعتبر شقيق القيادي في المقاومة الجنوبية بالعاصمة عدن سالم المرقشي.