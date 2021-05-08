اغتيال مواطنين اثنين قرب نقطة أمنية بمدينة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

نفد مسلح مجهول على متن سيارة هايلكوس، عملية إرهابية، راح ضحيتها شخصين بمدينة سيئون بوادي حضرموت.



وقالت مصادر محلية، إن الجاني استوقف سيارة نوع (شاص) بها شخصان واطلق عليهما النار بالقرب من نقطة أمنية تابعة لقوات النجدة بمنطقة شحوح على المدخل الغربي لمدينة سيئون.

وفي وقت سابق، اغتيل مساعد أول تابع لجيش النخبة الحضرمية التابع للمنطقة العسكرية الثانية في مديرية حريضة بوادي حضرموت بعد إطلاق النار عليه بسلاح شخصين على متن سيارة هايلوكس بعد أذان المغرب ولاذا بالفرار.

ويشهد وادي حضرموت حالة انفلات أمني كبير وسط وجود قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية لحزب الإصلاح دون أي إجراءات تذكر بإلقاء القبض على الجناة والمنفذين لعمليات الاغتيال التي تشهدها مختلف المديريات للمواطنين والجنود الحضارم المنحدرين من المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية.