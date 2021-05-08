هيئة علماء اليمن تدين تصريحات الحوثيين تجاه السعودية والحرمين الشريفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان نائب رئيس هيئة علماء اليمن الدكتور محمد موسى العامري، تصريحات مليشيات الحوثي الإرهابية، المسيئة للمملكة العربية السعودية والحرمين الشريفين.



وقال الدكتور العامري في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن هذه التصريحات تكشف نوايا المليشيا المبيتة وأحقادها الدفينة على مقدسات الأمة الاسلامية وانهم اداة ايرانية لزعزعة استقرار المنطقة والاساءة لارض الحرمين الشريفين".

واضاف البيان" لم يعد لدى عاقل أدنى شك بأن مليشيا الحوثي الارهابية، باتت خنجراً مسموماً في خاصرة الأمة العربية والإسلامية، ويتكشف يوماً بعد آخر من خلال خطابها وسلوكها اليومي مدى بعدها عن قيم الإسلام الحنيف وتنكّبها الصراط المستقيم ونزوعها نحو الغلو والتطرف في معاداة أبناء اليمن والأمة الإسلامية، خدمة للمشروع الإيراني".

واشار الى ان مليشيا الحوثي لم تكتفِ بإطلاق صواريخها صوب بلد الله الحرام، بل باتت من خلال خطابها الطائفي تعمل على تعبئة المجتمع في مناطق سيطرتها، ليكون وقوداً لحرب طويلة الأمد، تخطط لها هذه المليشيا ضد اليمن وجيرانه الأشقاء، ولن تتوقف طموحاتها الشيطانية عند حد، طالما تحظى برعاية أطراف إقليمية ودولية تمدها بالسلاح وأسباب البقاء وتوفر لها الغطاء السياسي وتنقذها كلما ضاق عليها الخناق.

وولفت الى إن خطاب الحوثيين وسلوكهم العدواني، يؤكدان صحة وأهمية الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لوأد الفتنة الحوثية ودعم الشعب اليمني في مواجهة هذه الفئة الضالة، ومثلما نجحت المملكة في التصدي لهذه المليشيا وإحباط مشروعها التدميري في اليمن فإنها قادرة بعون الله على حماية الحرمين الشريفين من شرها ومن يقف وراءها.