هيئة الأدوية تحذر من منتجين يؤديان الى مضاعفات خطرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت الهيئة العليا للأدوية بالعاصمة المؤقتة عدن من خطورة استخدام منتجين طبيين متداولان في الأسواق وهما فيتال هوني(vital honey) ومنتج فيتومكس (vitomax) وذلك لاحتوائهما على مادة دوائية غير معلن عليها وهي تادالافيل (tadalafil).



وأوضحت الهيئة في تعميم لها ان مادة التادالافيل الموجودة في المنتجين تؤدى إلى انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويشكل خطورة على المرضى المصابين بأمراض القلب وارتفاع الدهون في الدم وخاصة المرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي على النترات.

واوصت الهيئة بسحب المنتجين من السوق وعدم استخدامهما.