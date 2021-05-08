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هيئة الأدوية تحذر من منتجين يؤديان الى مضاعفات خطرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

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حذرت الهيئة العليا للأدوية بالعاصمة المؤقتة عدن من خطورة استخدام منتجين طبيين متداولان في الأسواق وهما فيتال هوني(vital honey) ومنتج فيتومكس (vitomax) وذلك لاحتوائهما على مادة دوائية غير معلن عليها وهي تادالافيل (tadalafil).

 

وأوضحت الهيئة في تعميم لها ان مادة التادالافيل الموجودة في المنتجين تؤدى إلى انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويشكل خطورة على المرضى المصابين بأمراض القلب وارتفاع الدهون في الدم وخاصة المرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي على النترات.

 

واوصت الهيئة بسحب المنتجين من السوق وعدم استخدامهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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