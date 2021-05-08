مأرب.. قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في محزام ماس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شنّت مدفعية الجيش الوطني، امس قصفاً استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محازيم ماس شمال غرب محافظة مارب.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن القصف أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية، تضاف الى خسائر المليشيا المتواصلة في جبهات القتال غرب وجنوب مارب.

كما تمكنت دفاعات الجيش الوطني من اسقاط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غربي مارب.