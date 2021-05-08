مناقشة تنفيذ مشروع زكاة الفطر بالمهرة الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالمحافظة الأستاذ أيمن محمد مزيون ومنسق مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بالمهرة وحضرموت وسقطرى الأستاذ سالم أحمد السقاف ، ونائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم سالم لمناقشة تنفيذ مشروع توزيع زكاة الفطر، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.



وناقش اللقاء خطة تنفيذ مشروع زكاة الفطر ومعايير اختيار المناطق المستهدفة والمستفيدين من المشروع وسبل التعاون وتسهيل مهمة الفرق الميدانية لما من شأنه إنجاح المشروع.

وفي ذات السياق اطلع الأستاذ علي بخيت المطيري مساعد مدير مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بمحافظة المهرة، والأستاذ سالم السقاف منسق مركز الملك سلمان بمحافظات المهرة وحضرموت وسقطرى على المستودعات ونقاط التوزيع الخاصة بالمشروع ومدى مطابقتها لمعايير المركز.

يذكر أن مشروع توزيع زكاة الفطر يستهدف 294,000 مستفيد بمحافظات المهرة، عدن، حضرموت، مارب، تعز، الضالع، شبوة، أبين، لحج.