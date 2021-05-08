‏الارياني: بيان علماء مليشيا الحوثي يكشف مشروعها الحقيقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ما ورد في البيان الصادر عما يسمى رابطة علماء مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، بمناسبة يوم القدس.



وأوضح ان البيان يكشف المشروع الحقيقي المتطرف لمليشيا طائفية تتحرك كأداة لتنفيذ مشروع تصدير الثورة الخمينية، ويلخص الخطر الذي تمثله ليس على امن واستقرار وهوية اليمن بل على الأمن والسلم الإقليمي والدولي‏.

واشار الارياني الى ان البيان يفند كل المزاعم والادعاءات التي يسوقها نظام الملالي في ايران ومليشياته الطائفية عن القدس الشريف، وتؤكد استغلاله القضية الفلسطينية كشعار للحشد والتعبئة، وغطاء لتنفيذ مخططه التوسعي في اليمن والمنطقة، وتحقيق مكاسب سياسية، ومساعيه نحو إعادة امجاد الإمبراطورية الفارسية المندثرة‏.

واكد الارياني ان هذا المشروع الكارثي الذي تغذيه شعارات وعقائد وأفكار متطرفة وتقوده احقاد ألف عام يهدد باغراق اليمن والمنطقة في صراعات وحروب لا تنتهي، ويتطلب استشعار كافة الدول العربية والإسلامية والعالم اجمع للخطر وتوحيد الجهود للتصدي له والقضاء عليه في مهده، قبل أن تصبح مواجهته اكثر كلفة.