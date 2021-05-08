اجتماع في تريم يناقش التدخلات العاجلة لمساعدة الاسر المتضررة من كارثة السيول في تريم بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني والمساعدات الإنسانية بمديرية في إجتماعها برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ستمرار التدخلات العاجلة لمواجهة كارثة السيول التي اجتاحت مدينة تريم مطلع الأسبوع الجاري.



واستعرضت اللجنة تقارير تدخلات منظمات المجتمع المدني منذ بداية الكارثة واستمرار عملية المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات والجهود المبذولة في ذلك.

وأكدت اللجنة على ضرورة تظافر الجهود والتعاون والعمل بوتيرة عالية والتدخل العاجل لمساعدة الأسر المتضررة عبر الكشوفات والتقارير التي ترفع من قبل لجنة الحصر بالسلطة المحلية .. مناشدة جميع المنظمات المحلية والدولية إلى الوقوف والمساندة لمساعدة الأسرة المتضررة عبر مكتب اللجنة العامة لإدارة ومعالجة اثار سيول تريم بديوان السلطة المحلية بالمديرية .

حضر الإجتماع مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله رمضان باجهام .