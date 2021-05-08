شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يتفقد عدد من المرافق الصحية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، مركز اليسر للغسيل الكلوي والمركز الوطني لنقل الدم وابحاثه والمركز الوطني لمختبرات الصحة ألمركزية والمركز الوطني للاورام.



كما تفقد الوزير عدد من المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في هيئة مستشفى سيئون العام منها اقسام النساء والأطفال المستشفى الأكاديمي ومركز العلاج الطبيعي واقسام الطوارئ ومركز العزل العلاجي لكوفيد ١٩ واطلع من مدير عام مكتب الصحة بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون أنيس عيديد ومدراء المراكز إلى شرح عن سير العمل في مرافقهم ومستوى ونوعية الخدمة المقدمة فيها وجملة الصعاب والمعوقات لها.