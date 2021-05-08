تطعيم 18 الف من الصحيين وذوي الامراض المزمنة ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من الكوادر الطبية وكبار السن في المحافظات المحررة اكثر من ١٨ الف و٥٥٥ شخص.



وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تم تحصين ٧ الاف و٧٥٦ صحيا و٦ الاف و٧٤٥ من كبار السن و٤ الاف من ذوي الأمراض المزمنة في ٥٧ مديرية في المناطق المحررة.

وأكد الوليدي استمرار التحصين الروتيني لكوفيد ١٩ بعد إجازة عيد الفطر المبارك من خلال ٨ مراكز رئيسية في العاصمة المؤقتة عدن والمراكز الرئيسية بالمديريات لبقية المحافظات فيما سيتم إضافة مواقع تحصين جديدة وبحسب آلية كل محافظة.

إلى ذلك أوضح الدكتور الوليدي أن وزارة الصحة بعدن سلمت ظهر اليوم لمنظمة الصحة العالمية عشرة آلاف جرعة لقاح ضد كوفيد ١٩ لنقلها إلى صنعاء لتطعيم العاملين الصحيين في المحافظات الشمالية.