شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بترو مسيلة تقدم مساعدات للمتضررين من الفيضانات في تريم بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدمت شركة بترو مسيلة دفعة مساعدات إغاثية جديدة هي الثانية للمتضررين من الفيضانان بمديرية تريم بمحافظة حضرموت.



وقال مدير العلاقات بالشركة سليمان الجابرس وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المساعدات تشمل مواد ايواء عاجلة من فرش وأغطية وإسطوانات غاز واستفاد منها 167 اسرة منكوبة بالمدينة .. مؤكداً أن الشركة ستقدم المزيد من المساعدات الإغاثية للمتضررين خلال اليومين القادمين، وذلك في اطار حرص الشركة على تخفيف وقع هذه الكارثة الطبيعية عليهم .