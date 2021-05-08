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التحالف يدمر "مفخخة" حوثية تجاه خميس مشيط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

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أعلن التحالف العربي بقيادة ، فجر السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.

 

وأشار التحالف، في بيان، إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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