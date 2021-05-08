شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يدمر "مفخخة" حوثية تجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.



وأشار التحالف، في بيان، إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.