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أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

 

 

- الموز = 400 ریال

 

- التفاح المحلي = 1000 ریال

 

- التفاح الخارجي = 1600 ریال

 

- البرتقال الخارجي= 1800 ريال

 

- الباذنجان = 400 ریالا

 

- الكوسة = 400 ریال

 

- البصل = 400 ریال

 

- الثوم = 1500 ريال

 

- الجزر = 1000 ریال

 

- الخیار = 800 ریال

 

- اللیمون = 1200 ریال

 

- الطماطم = 500 ریال

 

- البطاطس = 500 ریال

 

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

 

- لحوم الابل = 6000 ریال

 

- لحوم الأبقار = 4500 ریال

 

- سمك الثمد = 1800 ریال

 

- سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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