عدن تقرر طباعة أوراق نقدية جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر مسؤول عن تحضيرات لطباعة عملة جديدة بالمحافظات المحررة.

وقال مصدر لكريتر سكاي:هناك تحضيرات لطباعة تريليون ريال يمني.

واضاف:لتغطية العجز الحاصل بالبنك المركزي ولدفع المرتبات وسيتسبب بذلك بانهيار العملة المنهارة.

واختتم:هذه التحضيرات تواجه اعتراض من قبل رئيس الوزراء حتى اللحظة.

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