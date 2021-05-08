شكرا لبحثكم عن خبر قصة طريفة من التراث العدني: العروسة العدنيه والجاري خيل والصومالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كانت العروسة العدنية تزف إلى بيت العروس بجاري خيل واغلب سائقيه من الاخوه الصومال عاشوا في عدن احبوها واحبتهم ، حيث يقوم أهل العروسة بتزين الجاري بستارة وورد، وكانت العروسة تزف إلى بيت زوجها في زفة كبيرة بين الطبول وحاملين الشموع ومجامر البخور و الحريم يغنوا أغاني جميلة في الزفة موكب خرافي لن يتكرر مرة أخرى في عمر الزمن .

يشق هذا الموكب الحارة , حتى الخيل عليه الزينة والورد وحين يصل إلى بيت العروس يكون هو وأهله على الباب لترحيب بالعروسة .

هنا تقع المفاجأة والتقليد العدني القديم

يقولوا أهل العروس أغنية

ياحلوة يا عروسة حق ابننا أنزلي

تتدلع العروسة وتقول بدلال :

وراس أمي حلفت ما أنزل

ويكرروا الأغاني والطلب من العروسة أن تنزل إلي بيت زوجها ، وفي أحد المرات كان هناك صومالي جديد في عدن ولم يعرف هذه العادة العدنية : أدار وجهه من فوق الجاري وقال للعروسة :

أسمعي إذا أنتي ما تشتي تنسلي أي تنزلي ليش سويتي زواج

تدفعي 5 روبيات لصومالي في جاري خيل

تجلسي طول الليل أنسلي والله ما أنسل طول الليل أنسلي والله ما أنزل

صومالي صاحب جاري يشتي يروح بيت ، ضحك الجميع من أهل العروس.

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