شكرا لبحثكم عن خبر قصة طريفة من التراث العدني: العروسة العدنيه والجاري خيل والصومالي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كانت العروسة العدنية تزف إلى بيت العروس بجاري خيل واغلب سائقيه من الاخوه الصومال عاشوا في عدن احبوها واحبتهم ، حيث يقوم أهل العروسة بتزين الجاري بستارة وورد، وكانت العروسة تزف إلى بيت زوجها في زفة كبيرة بين الطبول وحاملين الشموع ومجامر البخور و الحريم يغنوا أغاني جميلة في الزفة موكب خرافي لن يتكرر مرة أخرى في عمر الزمن .
يشق هذا الموكب الحارة , حتى الخيل عليه الزينة والورد وحين يصل إلى بيت العروس يكون هو وأهله على الباب لترحيب بالعروسة .
هنا تقع المفاجأة والتقليد العدني القديم
يقولوا أهل العروس أغنية
ياحلوة يا عروسة حق ابننا أنزلي
تتدلع العروسة وتقول بدلال :
وراس أمي حلفت ما أنزل
ويكرروا الأغاني والطلب من العروسة أن تنزل إلي بيت زوجها ، وفي أحد المرات كان هناك صومالي جديد في عدن ولم يعرف هذه العادة العدنية : أدار وجهه من فوق الجاري وقال للعروسة :
أسمعي إذا أنتي ما تشتي تنسلي أي تنزلي ليش سويتي زواج
تدفعي 5 روبيات لصومالي في جاري خيل
تجلسي طول الليل أنسلي والله ما أنسل طول الليل أنسلي والله ما أنزل
صومالي صاحب جاري يشتي يروح بيت ، ضحك الجميع من أهل العروس.
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