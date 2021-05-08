شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. المعارك البطولية التي يخوضها الجيش ضد الحوثيين في جبهة ماس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مشاهد بطولية للمعارك التي يخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية غرب محافظة مارب.

ووثق إعلام جانب من المعارك التي خاضها ابطال الجيش والمقاومة، ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة ماس شمال غرب مأرب.

والجمعة، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة غرب مارب".

وكانت مدفعية الجيش الوطني، قد شنّت الجمعة، قصفًا مدفعيًا استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محازيم ماس شمال غرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن القصف أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية.

وللشهر الرابع على التوالي، تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، خوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي، في الجبهات الشمالية الغربية بمحافظة مارب (شمال شرق اليمن).