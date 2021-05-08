الرئس هادي يعين وهيط في منصب تنفيذي كبير

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدر قرارا جمهوريا عن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن تعيين مديرا عاما تنفيذيا للشركة اليمنية للغاز. وجاء في نص القرار : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م. بشأن الخدمة المدنية. وعلى القرار الجمهوري رقم(42) لسنة 1996م. بشأن إنشاء المؤسسة اليمنية للنفط والغاز. وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م. بشأن تشكيل حكومة وتسمية اعضاءها. وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية بتاريخ 2011/11/23م وبناءا على عرض وزير النفط والمعادن. "قرر" مادة (1) يعين الأخ/م. محسن حمد صالح وهيط مديرا عاما تنفيذيا للشركة اليمنية للغاز. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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