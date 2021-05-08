وقاة فنان ومذيع عدني شهير

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مساء يوم الجمعة الإعلامي العدني طارق حسن في عدن. وقال مصدر مقرب من اسرته لصحيفة "عدن الغد" ان طارق توفي اثر معاناة طويلة مع مرض عضال. وعاني طارق لفترة طويلة من مرض عضال. وطارق حسن فنان ومنشد بالفرقة الوطنية للانشاد.

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