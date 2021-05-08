شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة شخص مرمية جوار مقبرة اليهود بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون مساء الجمعة على جثة شخص مرمية بحي المعلا. ورميت الجثة بمحيط مقبرة قديمة لليهود شرق المعلا. وقال مصدر امني لصحيفة عدن الغد ان السلطات حضرت الى المكان وقامت بنقل الجثة الى ثلاجة مستشفى الجمهورية. واشار الى ان الجثة يعتقد انها رميت قبل ايام.

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