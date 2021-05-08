عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في مختلف الجبهات

السبت 8 مايو 2021

الخليج 365

شهدت عدة جبهات قتالية في محافظات مختلفة، الجمعة، مواجهات ميدانية عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى.



وأسفرت تلك المعارك، عن تحرير مواقع ميدانية جديدة، كانت تسيطر عليها الميليشيات المتمردة، علاوة عن تكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وطبقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد تمكنت قوات الجيش في محافظة الجوف شمال شرق البلاد، من تحرير مواقع جديدة في جبهة العلم، وسط انهيار كبير بين صفوف الحوثيين.

وفي محافظة مأرب، شنّ الجيش الوطني، قصفاً مدفعياً، استهدف من خلاله تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، وذلك في منطقة محازيم ماس شمال غرب المحافظة.

وأكد الإعلام الرسمي للجيش، على أن: "دفاعات الجيش، تمكنت كذلك من اسقاط طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة، غرب مأرب".

وذكر بأن: "الخسائر التي تلقتها ميليشيات الحوثي، الجمعة، تضاف إلى الخسائر المتواصلة في جبهات القتال غرب وجنوب مأرب، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبفعل غارات طيران تحالف دعم الشرعية".

وقال المركز الإعلامي للقوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي: "حسمت القوات المشتركة خلال الساعات الماضية، اشتباكات ضد المتمردين الحوثيين، في قطاع كيلو16 شرق مدينة الحديدة، انتهت بخسائر بشرية ومادية وفشل للميليشيات التي كثفت خروقاتها في الأيام الماضية".

وأضاف: "اندلعت الاشتباكات عقب رصد تحركات ومحاولات تسلل للميليشيات، على الخطوط الأمامية، وسرعان ما تم اخمادها والتعامل معها".

ولفت إلى أن: "ميليشيات الحوثي، منيت بخسائر فادحة في صفوفها خلال هذا الأسبوع، حيث لقي 68 شخصا من عناصرها مصرعهم، وجرح 176 آخرون، في مختلف جبهات القتال بالساحل الغربي".