شكرا لبحثكم عن خبر مازوت الكهرباء السعودي يدخل مصافي عدن قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت قبل قليل عملية تفريغ وقود المازوت المخصص للكهرباء من السفينة السعودية الى خزانات شركة مصافي عدن. وقال الاعلامي التابع للكهرباء شكيب راجح ان عملية التفريغ بدأت بعد مطابقة المازوت للمواصفات. وكانت قد وصلت مساء الجمعة اولى الدفعات من المنحة السعودية المخصصة للكهرباء حيث قدرت بنحو 24 الف طن متري من مادة المازوت.

كانت هذه تفاصيل خبر مازوت الكهرباء السعودي يدخل مصافي عدن قبل قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.