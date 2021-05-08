عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمناسبة عيد الفطر.. طارق صالح يطرح مبادرة غير مشروطة لتبادل الأسرى مع الحوثيين

السبت 8 مايو 2021

الخليج 365

أعلن قائد المقاومة الوطنية العميد ركن طارق محمد صالح، عن استعداد القوات المشتركة في الساحل الغربي، عن تسليم الأسرى الحوثيين المتواجدين في سجونهم، بشرط أن تلتزم ميليشيات الحوثي بالإجراء ذاته.



وشدد طارق، خلال تواصله مع هيئة الصليب الدولي، للإشراف على هذه الخطوة، على ضرورة عدم وجود أي شروط مقابل الافراج عن الأسرى المعتلقين، لدى الجانبين، "الكل مقابل الكل".

جاء ذلك خلال تغريدة نشرها نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، على حسابه في تويتر، قائلا: "‏أبلغنا الصليب الأحمر الدولي، استعداد القوات المشتركة تسليم كافة الأسرى اليوم قبل الغد، ودون أي شروط سوى التزام حوثي بنفس الإجراء، إطلاق الكل مقابل الكل".

وأضاف: "لكي يقضي كل أسير ومخفي قسرا عيده بين أفراد عائلته".