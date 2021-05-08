الوكيل الفصلي يجهز سفرة لاستقبال السيول

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يزيد بن سلمان - شبوة - *وكيل أول أبين الشيخ الفضلي يوجه بحزمة إجراءات لحماية مدينة شقرة من تدفق السيول الموسمية*

وجه وكيل أول محافظة أبين الشيخ وليد الفضلي بحزمة إجراءات استعدادا لمواجهة تدفق السيول الموسمية التي تشكل تهديدا حقيقيا للمواطنين واملاكهم وكذا للمسافرين.

وقال الشيخ جعفر سعيد، مدير مكتب وكيل أول محافظة أبين الشيخ وليد الفضلي، إنه وتنفيذا لتوجيهات الوكيل الفضلي تم تقوية الدفاعات عن المدينة وتجديد التالف منها، كما وتم عمل مجرى للسيول وتنظيف قنوات مجرى السيل، وعمل الدفاعات الترابية خلف مدينة شقرة من جهة القبلة لتجنب أي أضرار محتملة.

وثمن أهالي ومواطنو مدينة شقرة الدور الكبير والجهود الذي يقدمه الشيخ وليد الفضلي لحماية المدينة وحياة الأهالي، من تدفق السيول الموسمية، وماقدمه سابقا في موسم الامطار العام الفائت من أعمال ردم طريق سوق شقرة وعمل دفاعات على نادي شباب شقره وإزالة الأشجار من الأودية في مجرى السيول.