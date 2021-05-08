عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرابع في 72 ساعة.. ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب بصاروخ باليستي

السبت 8 مايو 2021

الخليج 365

استهدفت ميليشيا الحوثي، مساء الجمعة، مأرب بصاروخ باليستي هو الرابع خلال 72 ساعة، بحسب مصادر محلية.



وأعلن الجيش الوطني عن تقدم واضح لقوات الشرعية في جبهة الكسارة بمأرب كما أكد المتحدث باسمه العميد الركن عبده مجلي، في تصريحات صحفية عن تقدمه أيضاً في محافظة الجوف مشيرا إلى أن الإيراني حسن إيرلو الحاكم الفعلي لصنعاء ومندوب إيران لدى الحوثيين يقود شخصياً معركة الحوثيين في مأرب.

الجيش يسقط مسيرة حوثية

وتمكنت قوات الجيش الوطني، الجمعة، من تحرير مواقع جديدة في جبهة العلم التابعة لمديرية الحزم مركز محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي للجيش إن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال المواجهات خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط انهيارات في صفوفها.

وبالتزامن، تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة غرب مأرب.

كنا شنّت مدفعية الجيش الوطني، الجمعة، قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في محازيم ماس شمال غرب محافظة مأرب .

وأكد مصدر عسكري أن القصف أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا.

ونشر المركز الإعلامي للجيش مقطع فيديو لجانب من المعارك الشرسة التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي غربي مأرب.

وكان الجيش، أعلن الأربعاء تحقيق السيطرة النارية على عدد من الجبهات في مأرب، مؤكدا أن القبائل تشارك بشكل كبير إلى جانب قوات الشرعية اليمنية.